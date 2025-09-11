Regionalnu privrednu komoru Kruševac posetiće novoimenovani ambasador Indonezije Andrijano Ervin

Regionalnu privrednu komoru Kruševac, posetiće sutra, novoimenovani ambasador Indonezije Andrijano Ervin i sa privrednicima Rasinskog okruga razgovarati o poslovnoj saradnji.

Ovom prilikom, predstaviće i 40. Trgovinski sajam koji će se održati u Džakarti od 15. do 19. oktobra.

Iz Regionalne privredne komore Kruševac saznajemo i da se nastavlja, početkom ove godine uspostavljena saradnja sa Privrednom komorom grčkog grada Larisa, čiji su privrednici u maju mesecu bili u poseti našem okrugu a u uzvratnoj poseti kruševačka privredna delegacija boraviće u Grčkoj od 25. do 27. septembra.

Ovi poslovni susreti unanprediće spoljnotrgovinsku saradnju i poslovne odnose Srbije i Grčke a prijateljske veze svakako već postoje i veoma su razvijene i obostrane-kaže koordinator za industriju RPK Kruševac Aleksandra Aleksić.