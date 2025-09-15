KNJIGA NEDELJE: Beleške o umeću življenja

Haim Šapira vodi vas kroz misli filozofa, umetnika i naučnika u potrazi za srećom, smislom i ljubavlju

Beleške o umeću življenja nisu klasična filozofska knjiga, već veselo, lično i neobično putovanje kroz ideje koje su oblikovale ljudsku istoriju. Haim Šapira, poznati matematičar, filozof, pijanista i autor bestselera, u ovoj knjizi postaje vaš duhoviti saputnik – prijatelj koji vas vodi kroz lavirint misli, priča i umetnosti, s namerom da vas ohrabri i uteši.

Na stranicama ove knjige susrećete se sa mudrošću Aristotela, Sokrata i Epikura, prolazite kroz misli Džuang Džua, a potom obilazite svetove umetnosti od Abd al-Rahmana III do Tolstoja, Čehova i Getea. Teme koje Šapira pokreće kreću se od tišine i žaljenja, preko sreće i malih radosti, sve do najvažnijeg pitanja – ljubavi.

Ovo nije suvoparno akademsko delo, već šarena biblioteka velikih knjiga i različitih škola mišljenja, ispričana jednim svežim, vedrim i pristupačnim glasom. Čitajući, otkrićete puteve koji vode kroz kontradikcije filozofije i nerešive izazove života – i egzistencijalne, ali i one svakodnevne.

Haim Šapira je doktor nauka, izraelski matematičar, muzičar i jedan od najtraženijih predavača u svojoj zemlji. Autor je devet bestselera, a njegove knjige prevedene su na više od deset jezika – Vulkan izdavaštvo je objavilo njegovu pozantu knjigu Sreća i druge male važne stvari. Njegova predavanja o filozofiji, psihologiji, kreativnosti i smislu života okupljaju publiku širom sveta i čine ga jednim od najinspirativnijih savremenih mislilaca.

Ova knjiga je kao da vas brbljivi i prilično uzbudljivi prijatelj vodi kroz biblioteku dobrih knjiga i različitih škola mišljenja. Pratilac koji ima za cilj da vas uteši i ohrabri u vezi sa složenošću i izazovima života i razmišljanja o životu.

Beleške o umeću življenja su savršena knjiga za sve koji traže inspiraciju, utehu i novi način da razmišljaju o životu – trenutak da usporite i uživate u umetnosti postojanja „ovde i sada” a možete je kupiti u knjižarama Vulkan i na sajtu vulkani.rs.