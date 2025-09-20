PRENOS: Vojna parada “Snaga jedinstva” povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Velika vojna parada “Snaga jedinstva” sa oko 10.000 učesnika održava se danas u Beogradu, a na njoj se prikazuje oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Vojnoj paradi će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, a očekuje se i prustusvo drugih visokih zvaničnika i gostiju iz sveta.

Posetioci parade će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile, a program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene “Kobre”, egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.

Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, u naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, “orao”, C-295 CASA, Mi-35M i H-145.

Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme biće prikazani i raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva “FK-3” i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila “Miloš”, “MRAP”, “Lazar 3”, “hamer” i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, modernizovana borbena oklopna vozila pešadije M80 AB1/2, samohodne top-haubice 155 mm NORA, kao i modernizovani protivavionski sistemi PASARS, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi.

Kada je ešelon jedinica u pitanju, on se sastoji od podešelona ratnih zastava, Garde, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Odreda Vojne policije specijalne namene Kobre, jedinica Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Komande za obuku, Brigade veze, 608. logističke baze, Vojne akademije i vojnih veterana.

Ešelon jedinica na vozilima sastavljen je od najsavremenijih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, kao i od sredstava koja su u završnoj fazi razvoja.

On se sastoji iz podešelona specijalnih jedinica, izviđačkih jedinica, pešadijskih jedinica, protivoklopnih jedinica, jedinica vojne policije, jedinica telekomunikacija, jedinica VOJIN, artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD, jedinica za elektronska dejstva, podešelona besposadnih sistema, artiljerijskih jedinica, oklopnih jedinica, kao i podešelona sredstava ratne tehnike iz razvoja.

Ešelon vazduhoplovnih jedinica čine sredstva RViPVO Vojske Srbije i sastoji se od podešelona lovačke, lovačko bombarderske, školske i transportne avijacije, aviona za aero-foto snimanje i podešelona helikopterskih jedinica.

Poseban ešelon činiće plovne jedinice Rečne flotile Vojske Srbije. Kako je rekao komandant Rečne flotile, kapetan bojnog broda Darko Stričić, Rečna flotila će na paradi prikazati najsavremenija sredstva, modernizovane brodove i svoje sposobnosti, navodeći da će učestovati 20 plovnih objekata.

U okviru programa, pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene “Kobre” izvešće prikaz obezbeđenja određene ličnosti na javnom skupu.

Program obuhvata i egzercir pripadnika Garde. Prikaz uvežbanosti strojevih radnji – egzercir je jedinstvena i atraktivna vojnička radnja koju izvode odabrani gardisti, odnosno najspretniji, najokretniji i vrhunski strojevo izgrađeni pripadnici. Na vojnoj paradi “Snaga jedinstva” u Beogradu pripadnici egzercira izvode strojeve radnje uz dve kompozicije iz Spleta srpskih rodoljubivih pesama: “Oj, Srbijo, mila mati” i “Tamo daleko”.

Jedan od značajnijih momenata parade biće nošenje srpske zastave, duge 300 metara i teške preko 300 kilograma.

Najviši državni zvaničnici su pozvali građane da prisustvuju paradi, ističući da će moći da vide koliko se Vojska Srbije promenila u proteklih deset godina, koliko je modernizovana i snažna.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se vojna parada ne organizuje zbog dnevno-političkih potreba, već zbog pokazivanja snage Srbije kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je sve spremno za Vojnu paradu i pozvao sve građane da tu budu u što većem broju, zajedno sa Vojskom Srbije kako bi pokazali snagu jedinstva.

Građani koji žele da prisustvuju paradi će moći da dođu na prostor izvođenja parade od 8.30 časova, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra “Ušće” prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i pravca Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima.

Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim licima. Takođe, pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletna lica uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca iz bezbednosnih razloga.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u spomen na srpsku zastavu koju su nosili srpski vojnici tokom proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine – trenutak kada je naš narod, ujedinjen u zajedničkom cilju, izvojevao pobedu i ušao u istoriju kao primer hrabrosti i sloge.

Poslednja parada Vojske Srbije, “Korak pobednika”, organizovana je 2014. godine ispred zgrade Palate ”Srbija”, povodom oslobođenja grada Beograda u Drugom svetskom ratu i na njoj je učestvovalo oko 4.500 učesnika, kao i više od 350 različitih borbenih sredstava. Počasni gost te parade bio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Pojam vojne parade prvi put je jasnije definisan Ukazom kralja Milana Obrenovića od 14. marta 1884. godine, kojim se propisuje da se opštenarodni praznici i državne svetkovine proslavljaju ceremonijalom u celoj zemlji, u oblastima gde je stacionirana vojska. Ovaj akt je utemeljio buduće predstavljanje vojnih sastava tokom državnih i verskih praznika u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji.

U SFRJ vojne parade su održavane za važne praznike, kako u Beogradu, tako i u glavnim gradovima ostalih republika. Dve najveće parade u tom smislu održane su 1975. i 1985. godine, na 9. maj, Dan pobede nad fašizmom.

