BIN Commerce donirao klime osnovnim školama u Kruševcu

Kompanija BIN Commerce uručila je osnovnim školama u Kruševcu vredne donacije u vidu 13 klima uređaja i jedne kosačice, ukupne vrednosti više od 700.000 dinara.

Osnovnoj školi „Dragomir Marković“ uručeno je 12 klima uređaja, dok je ŠOSO ,,Veselin Nikolić” uručen jedan klima uređaj i jedna kosačica. Donacije su realizovane ca ciljem da se unaprede uslovi za školovanje učenika i rada nastavnog osoblja. Ovim postupkom BIN Commerce potvrđuje da društveno odgovorno poslovanje predstavlja jedan od prioriteta kompanije.

Svoju aktivnu ulogu u rešavanju problema lokalne zajednice i zaštiti životne sredine, kompanija je istakla i kroz svoj neposredni angažman na terenu, zahvaljujući svom industrijskom vatrogansom timu. Pripadnici vatrogasne jedinice Bin Commerce iz Kruševca pokazali su visok stepen profesionalizma i solidarnosti kada su tokom jula pritekli u pomoć gradskim vatrogascima i pomogli u gašenju požara u naselju Makrešane, sprečivši time dalje širenje vatre i obezbedivši bezbednost meštana.

Brigu o životnoj sredini Bin Commerce demonstrira i kroz sprovođenje vanrednih ispitivanja emisije gasova. Dok zakonska obaveza nalaže da je ispitivanja neophodno vršiti 2 puta godišnje, Bin Commerce to radi svakog meseca, podižući nivo odgovornosti na viši stepen.