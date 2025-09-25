Gradska toplana u potpunosti spremna za predstojeću grejnu sezonu

Gradska toplana u potpunosti je spremna za predstojeću grejnu sezonu. Energenata ima dovoljno, a kvarovi na mrežu su sanirani. U skladu sa povećanjem cene energenata, predloženo je da cena grejanje bude veća za 9,4 odsto.

15. oktobar je datum kioji je definisan kao dan kada zvanično počinje grejna sezona, ipak, ukoliko bude potrebno, Toplana će sa grejanjem početi i ranije. Podsećamo, ukoliko su dnevne temperature u proseku ispod 12 stepeni 3 dana kontinuirano Gradska toplana počinje sa grejanjem.