Uručene Boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sa teritorije Kruševca

Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručili su Boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sa teritorije Kruševca

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je istorija naše zemlje slavna, ali i teška i bolna.

-Kada je jedna država, od svog nastanka, na strani pravde i pravih vrednosti ona često bude na meti onih koji to nisu. Uvek je bilo onih koji su želeli da nas pokore, da nas na silu nateraju da odstupimo od svojih načela, tih uzvišenih vrednosti koje su nam urezane u gen i na kojima počiva srpstvo. Nikada u tim borbama nismo poklekli, ni pogazili svoja uverenja. Nikada se nismo priklonili reči nepravde, jer to ne bi bilo srpski. Zahvaljujući junaštvu našeg naroda, tom odlučnom “ne” svakoj nepravdi, kao i slobodi kao najvišoj ljudskoj vrednosti, Srbija danas ima na koga da bude ponosna – rekao je ministar odbrane.

Obraćajući se prisutnim borcima ministar odbrane naglasio je da su oni svojim delima i nesebičnom žrtvom utkali u temelje naše države najskuplju, ali Srbima najmiliju reč – sloboda.

-Vaša dela govore o dostojanstvu našeg naroda i o snazi Srbije. Nažalost, i dalje svedočimo stalnim napadima na našu državu – stari neprijatelji ne odustaju, a pojavljuju se i novi. Njihove metode su možda drugačije, ali cilj im je isti. Isti je, međutim, i naš odgovor – sloboda i pravda nemaju cenu, Srbija je nama iznad svega – istakao je ministar Gašić.

On je rekao da je danas Vojska Srbije neuporedivo snažnija nego što je bila ranije.

-Prilagođavanjem modernim trendovima ratovanja, nabavkama najsavremenijeg naoružanja i vojne opreme i modernizacijom postojećih sredstava, razvojem domaće namenske industrije i ulaganjem u podizanje standarda naših pripadnika, od naše vojske stvorili smo snažan odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. A kada neko ko ne želi dobro Srbiji vidi sve ono što smo prikazali na velikoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva”, uz primere vašeg junaštva – a verujte mi, i znaju ih i proučavaju ih i dive im se – shvataju koliko je Srbija jaka i stabilna – rekao je ministar odbrane.

Na kraju svog obraćanja ministar Gašić rekao je da mu je čast što je večeras imao priliku da borcima uruči Boračke spomenice.

-One nisu samo priznanje, već simbol najiskrenijeg dubokog poštovanja i večne zahvalnosti Republike Srbije i svih njenih građana. Srbija pamti. Srbija poštuje. Srbija se ponosi. Sećanje na vaša dela ostaće večno prisutno u svakom našem koraku i bićemo vam uvek zahvalni za svaki naš miran dan. To nije obično sećanje, ono je za nas i opomena i zavet. Opomena da ne zaboravimo nikada da sloboda nije poklonjena, već izvojevana, a zavet da je čuvamo za pokolenja koja dolaze. Samo poštujući rečeno, bićemo dostojni potomci. I zato, obećavamo da ćemo čuvati i preneti generacijama iza nas, ono što ste vi odbranili i nama dali – slobodu, mir, dostojanstvo i čast naše otadžbine – naglasio je ministar Gašić.

Obraćajući se okupljenima, ministarka Đurđević Stamenkovski rekla je da je grad Kruševac spona sa našim precima i istorijom dodavši da je sloboda vrednost našeg naroda koja je uvek bila uzvišena. Ona je tom prilikom zahvalila ministru odbrane i svim predstavnicima Vojske Srbije koji su doprineli i pomogli da se u Kruševcu večeras dodele Boračke spomenice.

-Ja vas sve pozivam da na vaše ruke primite najveće nacionalno priznanje koje se uručuje onima koji su branili otadžbinu u odbrambeno otadžbinskom ratu tokom devedesetih godina. Neka to bude jedan skroman čin našeg poštovanja i izraza naše zahvalnosti za sve ono što ste učinili za vašu domovinu i za vašu Srbiju. Neka to bude odlikovanje koje će sutra ostati u vašim domovima kao svedočanstvo jednog vremena koje je bilo teško i izazovno, ali koje smo kao narod izdržali. I neka ostane generacijama koje dolaze da se sećaju i da pamte – istakla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Večerašnjoj dodeli Boračkih spomenica prisustvovali su načelnik Uprave za ljudske resurse Generalštaba brigadni general Slađan Hristov, šef kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Dodela Boračkih spomenica ustanovljena je Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i Uredbom o „Boračkoj spomenici“ koju je Vlada Republike Srbije donela u martu 2023. godine.