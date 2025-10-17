Završna etapa biciklističke “Trke kroz Srbiju” u nedelju u Kruševcu, ceremonija proglašenja pobednika od 14:30

U nedelju 19. oktobra, Međunarodna biciklistička trka “Trka kroz Srbiju” u završnoj etapi stiže u Kruševac, gde će biti i proglašeni pobednici.

Kruševac će u nedelju biti domaćin završne etape 64. „Trke kroz Srbiju“, čiji će konačni cilj biti na Trgu kosovskih junaka. Ceremonija proglašenja pobednika je od 14:30 časova.

Učestvuje 20 ekipa sa 180 biciklista iz celog sveta, a trka je značajna zbog bodova za plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Očekuje se dolazak brojnih posetilaca i ljubitelja sporta, a završnica trke biće praćena svečanim programom, uz kulturne i zabavne sadržaje. Pored sportskog značaja, događaj predstavlja i priliku za promociju istorije i kulturne ponude grada, razvoj sportskog duha među mladima i unapređenje turističke ponude Kruševca.

Zbog prolaska biciklista u nedelju će biti zatvorene za saobraćaj glavne gradske ulice od 12 do 17 časova.

Ovogodišnja završnica Trke kroz Srbiju potvrđuje da Kruševac može biti domaćin velikih međunarodnih događaja i pruža priliku da grad pokaže svoju gostoljubivost i organizacione kapacitete.