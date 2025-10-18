U Zabavanom parku ŠARENGRAD održan je program SPORTOM MENJAMO DIJABETES, u organizaciji Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac i Saveza društava Srbije za brobu protiv dijabetesa, povodom oslobođenja našeg grada u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Održana su takmičenja u više sportova za decu i odrasle, najuspešniji su nagrađeni medaljama, peharima, diplomamama i zahvalnicama.

Merenje šećera u krvi, određivanje doze insulina i individulani razgovori sa doktorima iz više oblasti medicine, bili su deo ove celodnevne edukativne i sportske aktivnosti za dijabetičare.