Javni pozivi u okviru Lokalnog akcionog plana samozapošljavanja završeni, u toku realizacija

Javni pozivi u okviru Lokalnog akcionog plana samozapošljavanja su završeni, u toku je realizacija.

Donete su dve odluke o odobravanju subvencija a poslodavci i nezaposleni su zaključili ugovore, saznajemo u kruševačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

U svim opštinama Rasinskog okruga koje sprovode lokalne akcione planove zapošljavanja, do sada ima 108 lica koja su se zaposlila i iskoristila subvencije, od toga 91-no lice otvorilo je sopstvenu delatnost A deset lica iz kategorije teže zapošljivih su se zaposlila kod poslodavca.

NSZ ne samo da dodeljuje subvencije za samozapošljavanje, već daje potpunu podršku mladim preduzetnicima a najbitnije je da je to u vidu mentoringa – kaže Ana Bacić iz kruševačke filijale NSZ.