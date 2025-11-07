U Kruševcu organizovana Nacionalna naučno-stručna konferenciju sa međunarodnim učešćem “Trendovi u poslovanju 2025”

Visoka poslovna škola strukovnih studija “Profesor dr Radomir Bojković” iz Kruševca, u saradnji sa Biznis inkubatorom, Asocijacijom za kvalitet i standardizaciju Srbije – Kruševac i Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo – Beograd organizovala je 9. Nacionalnu naučno – stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem “Trendovi u poslovanju 2025”.

Učešće je uzelo 75 autora iz preko 30 visokoškolskih ustanova i drugih institucija iz zemlje i inostranstva.

Ovaj prilog emitujemo u okviru medijskog projekta Televitije Kruševac “Inovativni horizonti”, koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva informisanja i telekomunikacija.