Hotel Grand Kopaonik realizovao „Otvoreni dan zapošljavanja“

Hotel Grand Kopaonik realizovao je još jednu kampanju zapošljavanja novih kadrova nudeći prednost i podsticaj kandidatima sa područja opština Brus i Raška.

Tim povodom, u maloj sali Centra za kulturu Brus organizovan je Otvoreni dan zapošljavanja. Kandidati mogu da konkurišu za oko 70-tak pozicija u sektorima ugostiteljstva, kuhinje, hotelskog domaćinstva i recepcije, objašnjava rezident menadžer Vladimir Dizdarević.

Povoljnost predstavlja i organizovan svakodnevni prevoz zaposlenih na relaciji Brus – Kopaonik. Sezona zvanično počinje 4. decembra a prijave se mogu dostavljati do 1. decembra.