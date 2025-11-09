Novi poraz fudbalera Napretka: Presudio penal

Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su ekipu Napredka iz Kruševca 0:1 (0:1) u meču 15. kola Superlige Srbije. Jedini pogodak na meču postigao je Filip Žunić sa bele tačke u šestom minutu utakmice.

Rani gol gostiju poremetio je domaćine iz Kruševca, koji su pokušavali da ugroze gol Stamenkovića, ali bezuspešno. Mladost je tokom celog meča sa lakoćom odolevala napadima Kruševljana, i svoju priliku da udvostruči prednost vrebala iz kontranapada. Rezultat se do kraja meča nije menjao i nije bilo nijedne velike šanse vredne pomena na obe strane.

Napredak je nastavio sa veoma lošim rezultatima i trenutno se nalaze na poslednjem šesnaestom mestu i ima samo osam sakupljenih bodova. Kruševljanima je ovo bio već deveti poraz u prvih 15. kola i njihova rezultatska kriza sve je veća i duža.