Položen venac na Spomenik Neznanom junaku povodom Dana primirja

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali.

Nakon polaganja venca, uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije, premijer Macut upisao je u spomen-knjigu:

„Sa ponosom i zahvalnošću čuvamo sećanje na heroje koji su dali život za slobodu otadžbine.

Njihova žrtva ostaje večni zavet potomcima da čuvaju mir i slobodu Srbije.“