Uz Dan primirja u Prvom svetskom ratu: Kako se Kruševac oporavljao posle Velikog rata

Kruševac je oslobođen u Prvom svetskom ratu 15. oktobra 1918. godine nakon proboja Solunskog fronta i kao i cela naša zemlja imao je velike gubitke u ljudstvu i materijalnim dobrima. Kruševački istoričar Nenad Sokolović napominje da je u tadašnjem kruševačkom okrugu bilo oko 10.000 siročadi ali se grad posle Velikog rata polako oporavljao obnavljajući poljoprivrednu proizvodnju, zanate i infarstsrukturu.

O Danu primirja u Prvom svetskom ratu koji se kao državni praznik obeležava 11. novembra kada je 1918. godine potpisano primirje između savaznika i Nemačke, bilo je reči u rubrici ZAVIČAJNIK sredom u Jutarnjem programu Televizije Kruševac.