Svečano potpisivanje Ugovora o donaciji igračaka i Skupština SKGO

U okviru 53. godišnje Skupštine SKGO održane u Sava centru u Beogradu, održani su izbori za organe SKGO i usvojen Strateški plan SKGO za period od 2026–2030. godine. Predsedavajući Stalnom konferencijom gradova i opština i u narednom mandatu biće Grad Leskovac. Grad Kruševac predstavljala je pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

Kao prateći događaj godišnje Skupštine, a u okviru projekta „Prava deteta u lokalnim samoupravama”, koji sprovodi SKGO i UNICEF, uz podršku Playmobil fondacije, upriličeno je i svečano potpisivanje Ugovora o donaciji igračaka za 50 gradova i opština u Srbiji i obeleženo dve decenije saradnje Švajcarske Konfederacije i SKGO-a.

Zajednički rad UNICEF -a, SKGO i opština širom Srbije doveo je do vidljivog i merljivog napretka u pristupu kvalitetnim uslugama za najmlađe i njihove roditelje. Više od 50 opština u poslednjih 5 godina zahvaljujući zajedničkim naporima uvelo je ciljane mere podrške ranom razvoju dece, a koje obuhvataju programe podrške roditeljstvu, rano učenje i rane intervencije za decu sa razvojnim teškoćama.

Mobilisano je oko 4 miliona dolara iz nacionalnih i lokalnih budžeta za finansiranje ovih programa. U fokusu će ostati najosetljivija deca, ona koja žive u siromaštvu, deca iz romskih zajednica i deca sa razvojnim teškoćama.

Povezivanje sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite ostaje najbolji način da svako dete dobija jednake šanse za dobar početak života.

U planu je i nova inicijativa koja će biti realizovana uz podršku inostrane fondacije, koja će obezbediti dodatnu podršku najugroženijim porodicama kroz Domove zdravlja, patronažne službe i kvalitetne programe ranog učenja, uključujući i donacije igračaka.