Jubilarni 10. Festival borilačkih veština u Hali sportova

Jubilarni 10. Festival borilačkih veština održava se od 18 časova u Hali sportova, a manifestacija okuplja klubove i udruženja koja će prikazati tehnike različitih borilačkih pravaca.

Publiku očekuju demonstracije brojnih stilova, od tradicionalnih japanskih veština, preko savremenih sportskih disciplina, do sistema samoodbrane.

Festival je prilika da se deca i mladi upoznaju sa sportovima koji razvijaju koncentraciju, timski duh i izdržljivost, dok odrasli mogu da vide kako borilačke veštine doprinose zdravlju, boljoj kondiciji i smanjenju stresa.