Iz široke palete usluga, koje pruža Kompanija Dunav osiguranje, najnovija je KASKO SUDAR. Ova usluga se naplaćuje u slučaju nezgode kada je osiguranik kriv i nadoknađuje štetu na svom vozilu.

Osiguranje je isključivo namenjeno za putnička vozila, a korisnik sam bira visinu osiguranja, od hiljadu do 10 hiljada evra, što znači da je minimalna premija 5 hiljada dinara, a maximalna 15 hiljada dinara.

U slučaju nezgode procenitelj izlazi na teren ili ukoliko je to moguće osiguranik dovozi vozilo do Dunav osiguranja, popunjava se Evropski izveštaj.

Ovim osiguranjem se pokriva šteta bez obzira na tip, cenu i starost vozila