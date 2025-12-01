Pesma Mome Dragićevića o Svetom Savi objavljena u pravoslavnom katihizu za prvi razred osnovne škole VERONAUKA – RADOST VERE

Na stihove pesme SVETI SAVA kruševačkog pesnika za decu Momira Dragićevića muziku je uradio Milorad Đurić iz Novog Sada i ona će se na naći na CD-u duhovne muzike, čije je snimanje u toku, sa ukupno šest pesama napšeg zavičajnog pisca.

Pesme izvode Sofija i Katarina Veškovac uz pratnju dečjeg hora SVETI KNEZ LAZAR.

Pesma o prvom srpskom arhiepiskopu, svetitelju i prosvetitelju autora Dragićevića, objavljena je u antologiji duhovne poezije za decu i mlade PROCVALI BOŽURI i u pravoslavnom katihizu za prvi razred osnovne škole VERONAUKA-RADOST VERE.