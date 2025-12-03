Ministar odbrane Bratislav Gašić: Danas je veliki dan za našu vojsku

“Sa usvajanjem izmena Zakona o Vojsci Srbije obezbedili smo da više od 10.000 naših vojnika odmah nakon prvog ugovora dobije stalan posao i sigurnost koju zaslužuju. Time stavljamo tačku na godine neizvesnosti i otvaramo novo poglavlje za sve vas i vaše porodice” – objavio je ministar odbrane Bratislav Gašić na društvenoj mreži Instagram.

“Hvala vam na strpljenju, hrabrosti i odanosti. Hvala i vašim porodicama koje su bile vaša najveća podrška. Ovo je vaša pobeda i naš zajednički ponos.

Svakog dana zajedno dokazujemo šta znači služiti Srbiji. Naš je zadatak da se borimo za vas, kao što se vi borite za našu zemlju.

Za našu otadžbinu. Za našu vojsku. Za budućnost koja je sigurna.

Ponosni na vas, ponosni na našu vojsku.

Živela Srbija!” – objavio je ministar Gašić.