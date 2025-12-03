Zbog radova na sanaciji kvara na magistralnom cevovodu u Vidovdanskoj ulici, privremeno će biti obustavljena isporuka vode u nekoliko naselja

Zbog izvođenja radova na sanaciji kvara na magistralnom cevovodu u ulici Vidovdanskoj, u zoni Parunovačkog mosta, privremeno će biti obustavljena isporuka vode od sutra, 4., do subote, 6. decembra, za korisnike u Parunovcu, Kapidžiji, selu Tekije, u Dobromiru, Gaglovu i Malom i Šiljegovcu i privrednim subjektima.

Radovi će početi zatvaranjem vode za korisnike i pražnjenjem sistema, a zatim i zamenom dotrajalih čeličnih cevi.

Prema planiranoj dinamici i tehničkim uslovima izvođenja radova, normalizacija vodosnabdevanja za navedena naseljena mesta očekuje se u subotu, 6. decembra u popodnevnim časovima.

Za korisnike kojima će u periodu izvođenja radova biti obustavljeno redovno vodosnabdevanje i do potpune stabilizacije vodosnabdevanja, biće obezbeđene stacionarne i pokretne cisterne sa pijaćom vodom.

Pored stacionarnih cisterni, korisnicima će na raspolaganju biti i dve pokretne cisterne sa pijaćom vodom, kojima će se vršiti dopuna stacionarnih cisterni na navedenim lokacijama.

U slučaju potrebe za dopunom cisterni sa pijaćom vodom otvorena je telefonska linija 037/ 415 – 301. Za sve dodatne informacije tokom perioda izvođenja radova, dostupni su telefoni 037/415-301 i 037/415-305.