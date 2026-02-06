Napredak u nedelju gostuje IMT-u

U utakmici 22. kola Super lige Srbije, FK Napredak u nedelju od 14 sati gostuje IMT-u , na stadionu Lagator u Loznici. Tim povodom, konferencija za novinare, održana je u prostorijama kruševačkog kluba.

– Oćekuje nas težak protivnik koji igra u velikom intenzitetu sa dosta duela. Ovu nedelju smo iskoristili i pripremali se za tako nešto. Prošla utakmica je ostavila gorak ukus, međutim, imamo naš plan, cilj, držimo se toga i dok sam ovde, nastavićemo da radimo i da se borimo – rekao je trener Napretka Nikola Drinčić.

Omladinski reprezentativac i golman Lazar Balević uverava da je motivacija na maksimumu:

– Ove nedelje smo jako naporno radili, usvajali zahteve koje je trener tražio. Znamo koliko nam je pobeda potrebna, svi smo toga svesni, jer to je jedini ishod koji nam odgovara. Idemo u Loznicu sa prevelikom željom za borbu i pobedu.