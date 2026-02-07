Gostujući u “Razgovoru sa povodom” zamenica gradonačelnika Snežana Radojković najavila brojne investicije

– Raditi za najvoljeniji Grad Kruševac, očuvanje i unapređenje njegove slavne istorije, tradicije, Svetosavske kulturne baštine, razvoj na svim poljima i kvalitetniji život za sve sugrađane, goste i delegacije pobratimskih i drugih gradova koji rado posećuju Kruševac – pre svega je velika čast, odgovornost i zato nastojimo da ne mereći radno vreme i često otežavajuće okolnosti – obiđemo svako selo, a njih je 100, plus Grad Krupševac, svaku mesnu zajednicu i porazgovaramo sa svim meštanima o njihovim potrebama, očekivanjima i prioritetima za razvoj kompletne infrastrukture.

Posebnu pažnju posvećujemo obrazovanju mladih i podršci porodici i deci i razvoju mladih talenata. Impozantan je događaj otvaranja Spomenika Svetom Savi na rekonstruisanom – sada Trgu Svetog Save, kao i poseta grčke Filharmonije i prijatelja sa Krfa, našeg pobratimskog grada od 1985. godine.

Gostujući u emisiji “Razgovor sa povodom” Televizije Kruševac, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković najavila je brojne investicije među kojima su izgradnja Doma boraca i Regionalnog Industrijskog tehnološkog parka.