OŠ „Nada Popović“ domaćin opštinskog takmičenja iz matematike na kojem je učestvovalo 560 učenika

Osnovna škola „Nada Popović“ u Kruševcu bila je domaćin opštinskog takmičenja iz matematike, na kojem je učestvovalo 560 učenika iz 17 osnovnih škola, od trećeg do osmog razreda.

Učesnici su pokazali visok nivo znanja, logičkog mišljenja i interesovanja za matematiku.

Takmičenje je proteklo u prijatnoj i radnoj atmosferi, zahvaljujući dobroj organizaciji škole domaćina i velikoj posvećenosti nastavnika u podsticanju učeničkog angažovanja i talenata.

Cilj takmičenja bio je razvijanje logičkog mišljenja, takmičarskog duha i samopouzdanja učenika, kao i afirmacija postignuća u oblasti matematike.

Svi učesnici zaslužuju iskrene pohvale za uložen trud i pokazano znanje, a najuspešnijima želimo mnogo uspeha u daljem toku takmičenja, izjavila je za RTK direktorka škole Jelena Ivanović.