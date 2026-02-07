Počela prijava penzionera za pakete solidarne pomoći: Ko ima pravo da se prijavi

Penzioneri mogu da se prijave za pakete solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS). Rok za dostavljanje prijava je 25. februar, a preliminarne rang-liste biće objavljene 26. februara, piše na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fonda), koji i obezbeđuje novac za pakete.

Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći je visina penzije, odnosno da ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara.

Istaknuto je da penzioneri treba da prilikom podnošenja prijave, ponesu poslednji penzijski ček (izveštaj iz banke), kao dokaz o visini penzije, a u slučaju da korisnik prima i penziju iz inostranstva (čiju visinu dokumentuje izvodom banke), iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 34.201,32 dinara.

Prednost će imati samohrani penzioneri ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kojima je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi 34.201,32 dinara), kao i stariji penzioneri. Penzioneri, kako se navodi, imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Pravilnik o društvenom standardu propisuje da se solidarna pomoć dodeljuje penzionerima u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa (sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu), putem sprovođenja jedinstvene nabavke, a poslovi sprovođenja te nabavke poveravaju se SAPENS.

Navedeno je da je ove godine za pakete solidarne pomoći izdvojeno 240 miliona dinara, dok je u 2025. godini za te namene bilo utrošeno 180 miliona dinara.