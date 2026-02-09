Zapaženi rezulatati takmičara kruševačkog stonoteniskog klupa Ping Pong u Kragujevcu

Ovog vikenda u Kragujevcu održan je četvrti bodovni turnir za rang listu Srbije pod nazivom “Kragujevac 2026”, na kojem su uspešno nastupili takmičari Kruševačkog stonoteniserskog kluba Ping Pong.

Naši mladi stonoteniseri ostvarili su zapažene rezultate u jakoj konkurenciji. Najbolji plasman ostvario je Vasa Radojević, koji je u konkurenciji mlađih kadeta stigao do četvrtfinala pojedinačnog turnira. U juniorskoj konkurenciji Nikola Vranjanac i Uroš Branković izborili su plasman u šesneastinu finala, dok je Novak Nikolić svoje učešće završio u grupnoj fazi takmičenja.

Među mlađim kadetima, Relja Vojinović stigao je do šesneastine finala, dok su Vojin Krupniković i Miljan Šćepanović takmičenje završili u grupnoj fazi.

Iz kluba ističu veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i upućuju posebne pohvale i zahvalnost treneru Vasiliju Miletiću na predanom radu, kontinuiranoj podršci i odličnom vođenju ekipe tokom turnira.