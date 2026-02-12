Kruševački Radikali svečano obeležili slavu Sveta ti jerarha

Srpska radikalna stranka, Sveta ti jerarha kao stranačku slavu proslavlja punih 36 godina, od 1991. godine od kada je na političkoj sceni Srbije.

Danas su, u stranačkim prostorijama, i kruševački Radikali svečano obeležili slavu. Obred osveštanja i sečenja kolača obavio je sveštenik crkve Svetog Đorđa Nenad Radosavljević.

U prisustvu gostiju iz političkog i javnog života Kruševca, ovogodišnji kolačar Milorad Jovanović prineo je kolač u slavu svetitelj, i predao ga Saši Miladinoviću, koji je preuzeo čast da bude kolačar sledeće godine. Dobrodošlicu gostima poželeo je predsednik Rasinskog okružnog i Gradskog odbora Kruševac Srpske radikalne stranke Dejan Marinković.