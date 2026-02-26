VolonTiramo za Kruševac – uz podršku Ministarstva turizma i omladine

U Ministarstvu turizma i omladine održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici Grada Kruševca. Tema sastanka bila je diskusija o realizaciji projekata po Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave za razvoj volonterskih usluga.

Grad Kruševac uspešno realizuje projekat „VolonTiramo za Kruševac“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine.

Cilj projekta je unapređenje i jačanje volonterske usluge, podsticanje aktivizma mladih, kao i stvaranje prilika da naši sugrađani kroz volontiranje doprinesu razvoju lokalne zajednice, ali i da se kroz zajednički rad, razmenu iskustava i podršku nadležnog ministarstva, ostvari snažnija i solidarnija zajednica u kojoj mladi imaju priliku da se aktivno uključe i daju svoj doprinos.

Ispred Grada Kruševca, sastanku u Ministarstvu turizma i omladine prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić i predstavnici Kancelarije za mlade Gradske uprave Kruševca.