JKP Vodovod: Radovi u zoni Parunovačkog mosta uspešno završeni

JKP „Vodovod – Kruševac“ je u prethodnom periodu izvodio radove u zoni parunovačkog mosta. U okviru aktivnosti realizovana je rekonstrukcija dela cevovoda preko mosta, prečnika 400 mm i 180 mm, pri čemu je izvršena zamena dotrajalih čeličnih cevi, navodi se u saopštenju ovog javnog preduzeća

Radovi su trajali mesec dana, a novoizgrađeni cevovod je pušten u funkciju. U narednom periodu planirani su završni radovi na uređenju trotoara, ističu iz kruševačkog Vodovoda.

Dodaju da su pripreme za realizaciju projekta obavljene krajem prošle godine, kako bi tokom izvođenja radova bila obezbeđena uredna distribucija pijaće vode ka Parunovcu i ostalim naseljima u ovom delu grada.

Ukupna vrednost radova iznosi pet miliona dinara, a projekat je finansiran sopstvenim sredstvima JKP „Vodovod – Kruševac“.