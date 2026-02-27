Sastanak sa organizatorima takmičenja „Ritam Evrope“

Na najvećem omladinskom muzičkom Festivalu u Evropi “Ritam Evrope”, koji je namenjen mladima do 23. godine starosti, Kruševac učestvuje od 2014. godine, kada je osvojio prvo mesto. U međuvremenu su promenjena i uvedena nova pravila, a naš grad od pre 3. godine učestvuje i u održavanju ovog takmičenja.

Na ovogodišnjem finalu, učestvovaće 28 takmičara, a novitet je da će samo glasovi publike odlučivati o pobedniku. Ritam Evrope tradicionalno prenosi Prva srpska televizija, a „mala Evrovizija“ se emituje u 10 zemalja Evrope.

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković ugostila je predstavnike Festivala.