POSLOVNI CENTAR: Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacija na više lokacija i uređivanje biciklističkih staza

Javno preduzeće “Poslovni centar” Kruševac zaduženo je postavljanje saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Kruševca. Trenutno se postavlja horizontalna i vertikalna signalizacija na višelokacija, uređuju se biciklističke staze i radi se na poslednjim pripremama pred 11. Kruševački polumaraton.

Horizontalna signalizacija radi se u ulici Cara Lazara , u delu gde postoje dve saobraćajne trake, zatim u Dušanov oj, Jug Bogdanovoj i Šumadijskoj ulici, a narednih dana i u blizini Doma “Jefimija” i na Bagdali između ulica Dušana Radića i Njegoševe, istakao je direkor Poslovnog centra Miloš Milošević.

U redovne aktivnosti spada uređenje biciklističkih staza i saobraćajne signalizacije u blizini škola i vrtića, kao i farbanje pešačkih prelaza.

U toku je priprema signalizacije kojom će se regulisati saobraćaj tokom održavanja 11. Kruševačkog polumaratona , koji se održava 15. marta, a zabrana saobraćaja u Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Takovske ulice počinje u subotu 14. marta od 16 sati do nedelje 15-og marta. Zabrana saobraćaja važiće i u ostalim ulicama, a pored redara biće postavljena usmeravajuća saobraćajna signalizacija.