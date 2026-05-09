Povodom Dana pobede polaganje cveća na Spomenik ruskom vojniku

Dan pobede u Drugom svjetskom ratu obeležava se u Republici Srbiji kao spomen na završetak Drugog svetskog rata u Evropi, koji se dogodio 9. maja 1945. godine.

Tog dana, nacistička Nemačka je zvanično kapitulirala pred savezničkim snagama, označivši kraj rata u Evropi nakon skoro šest godina borbi i stradanja.

Povodon Dana pobede nad fašizmom, koji je i podsetnik na važnost mira, međunarodne saradnje i pomirenja među narodima, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima položio je cveće na spomenik “Ruskom vojniku” kod crkve na Rasini, kao i brojne delgacije Udruženja, organizacija i porodicaca i potomaka žrtava. Nakon obračanja gradonačelnika izveden je kulturnoumetnički program, a prethodile su himne Republike Srbije , kao i ruska himna.