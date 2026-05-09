Veliki svenarodni skup okupio veliki broj meštana Lomnice, okolnih sela i čitavog Rasinskog okruga

U Velikoj Lomnici organizovan je svenarodni skup na kome se okupio veliki broj meštana Lomnice, okolnih sela i čitavog Rasinskog okruga, uz prisustvo najviših državnih predstavnika: predsednik SNS-a i savetnik predsednika države Miloš Vučević, ministar za javna ulaganja Darko Glišić i ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić, kao i delgacije Grada Kruševca i opština Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Brus.

Ovom saborovanju na igralištu kod Doma kulture prisustvovalo je više hiljada građana.

Svenarodni sabor održan je u organizaciji Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac, a učešće su imali i meštani, predstavnici javnih i kulturnih ustanova i privrednici Kruševca i opkoline.

Upriličen je bogat kulturno zabavno sportski program, kome su prisustvovale i brojne porodice sa decom.