U Gradskoj upravi prijem povodom Dana matičara

Povodom Dana matičara u Gradskoj upravi priređen je prijem. Matična služba Gradske uprave Kruševac jedna je od najefikasnijih u Srbiji, nagrađena od Ministarstva državne uprave pre 4 godine. Funkcioniše u okviru Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove. Sve matične knjige su prevedene u elektronski oblik, što omogućava građanima da brže dođu do dokumenata kroz Centralni registar. Pored lokalnih knjiga, zaduženi su i za vođenje matičnih knjiga za nekoliko opština sa Kosova i Metohije.

Matičari u Kruševcu tradicionalno obeležavaju svoj dan, 9.maj – Dan matičara Srbije, podsećajući na 1946. godinu kada je donet prvi Zakon o državnim matičnim knjigama. Obeležavajući jubilej, priređen im je prijem gde provode najlepši deo radnog vremena – u Mozaik sali. Pozdravila ih je načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, uz prisustvo zamenice Ivane Pajić.

„Retko koja služba ima tu privilegiju, ali i odgovornost, da bude deo nečijeg početka, radosti i nade. Vi ste prvi koji upisujete nečiji dolazak na svet, vi ste tu kada se stvaraju nove porodice i vi ste ti koji sa poštovanjem i dostojanstvom ispraćate one koji nas napuštaju.

Vi ste sigurna adresa građanima kada im je potrebna pomoć i razumevanje. To nije samo vaš posao – to je važan poziv. Zato večeras želim da kažem veliko hvala, našim matičarima- penzionerima i vama koji radite i prenosite svoje iskustvo mlađim kolegama , na toplini koju unosite u svoj posao, na osmehu kojim dočekujete građane, na razumevanju u trenucima kada je to najpotrebnije.

Želim da vaša služba i u godinama koje dolaze ostane simbol sigurnosti, poverenja i odgovornog rada.“

U ime matičara obratila se Zorica Ostojić: „Osam decenija trajanja naše službe su hiljade životnih priča koje smo upisivali u matične knjige – od prvog plača novorođenčeta, preko sklapanja brakova, pa do trenutaka kada porodice ispraćaju svoje najmilije. Biti matičar znači raditi posao koji traži odgovornost, ali iznad svega ljudskost – dati osmeh, podršku, razumevanje.

Ovaj jubilej je prilika da se setimo svih kolega koji su tokom prethodnih godina gradili ugled matične službe, ali i da mlađim generacijama prenesemo vrednosti profesionalnosti i posvećenosti građanima.“