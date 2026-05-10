IN MEMORIAM: Dragan Lazović Laza (1952-2026)

Juče je u 74-toj godini preminuo Dragan Lazović Laza, uspešan atletski trener, trener muškog i ženskog rukometa i gimnastike.

Dokazao se kao uspešan sportista u atletici i rukometu, nastupajući za Atletski klub Kruševac, Atletski klub Sarajevo, Rukometni klub „14 oktobar“, Rukometni klub „Obilićevo“, Rukometni klub „Napredak“ i Rukometni klub „Abu Dabi“. Bio je atletski reprezentativac, Srbije i Bosne i Hercegovine, a nakon završetka sportske karijere završava Višu pedagošku školu u Sarajevu i svoj pedagoški rad započinje u osnovnim školama u Prijepolju i Kruševca, a kasnije u Društvu za telesno vaspitanje“ Partizan“ u Kruševcu. Radnu karijeru završava kao šef programske službe u Sportskom centru Kruševac.

Bio je uspešan trener u atletici, muškom i ženskom rukometu kao i u gimnastici. Njegovi sportisti donosili su u Kruševac najsvetlija priznanja sa državnih i međunarodnih takmičenja. Rezultat njegovog sportsko-edagoškog rada ogleda se u nizu kruševačkih sportskih generacija koje su imale priliku da uče od posvećenog i marljivog sportskog radnika kao i u broju sportista reprezentativaca koje je svojim radom iznedrio u atletici, rukometu i gimnastici.

Bio je pedagog starog kova koji je nesebično širio znanje i uticao na razvoj mnogih kruševačkih sportskih generacija.

Sahrana Dragana Lazovića – Laze je danas, 10. maja, u 15 časova na starom groblju u Kruševcu.