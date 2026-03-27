Padavine za vikend i u ponedeljak, promenljivo oblačno i suvo vreme od utorka

Danas će u Kruševcu dan početi sa kišom, uz mogućnost razvedravanja u popodnevnim časovima. Temperature će se kretati od maksimalnih svežih 10 do minimalnih ledenih 4.

Očekivana biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na hronično obolele. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Kod meteoropata su mogući glavobolјa i pospanost. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Meteorolog Nedeljko Todorović je izjavio da će u sledeća tri dana pasti količina kiše kao za ceo mesec.

U Srbiji se obilne padavine očekuju za vikend, kao i u ponedeljak. U subotu će najviša temperatura biti 12 stepeni, a u nedelju 15 stepeni.

Promenljivo oblačno i suvo vreme očekuje se od utorka.