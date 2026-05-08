Danas je Markovdan, praznik posvećen Svetom apostolu Marku

Sveti Marko je bio Jevrejin, iz plemena Levijeva. Uvršten u 70 svetih apostola Hristovih, najpre je pratio Svetog Petra koji ga je i postavio za episkopa.

Na molbu vernih rimskih hrišćana, napisao je Jevanđelje, koje je lično Sveti Petar pregledao i potvrdio kao istinito.

Propovedao je Hristovu veru u Akvileju i Egiptu, sagradio mnoge crkve i postavljao sveštenike.

Činio je mnoga čudesa, pa mnogi tada poverovaše u Isusa Hrista i krstiše se. Nastavio je put u Aleksandriju, gde je mnoge preveo u hrišćanstvo, zbog čega ga baciše u tamnicu. U trenutku njegovog pogubljenja, nebo se otvorilo i dogodio se jak zemljotres.

Njegove svete mošti u 9. veku, prenete su u Veneciju, i najpre pokopane u duždevoj kapeli, a potom u 11. veku u novu, sada širom sveta poznatu Crkvu svetog Marka.

Danas se poljski radovi izbegavaju. Ne valja na ovaj dan ni spavati, da se ne bi spavalo preko cele godine.

Sveti Marko je česta krsna slava ali i slava pojedinih gradova i mesta.