Српска православна црква молитвено обележава Дан спаљивања моштију Светог Саве на Врачару.
Тешка успомена српског народа, уједно је и важан историјски догађај. Синан паша спалио је тело Светог Саве на Врачару 1594. године, као казну због устанка Срба у Банату. На месту где су спаљене мошти подигнут је величанствени Храм Светог Саве. Светитељ је тако, после смрти постао Христов мученик.
Са спаљивањем Светитељевих моштију, паша није спалио Светитеља, објашњава се на сајту Српске Православне Цркве.”Синан паша ватру пали, тело Светог Саве спали; ал’ не спали славе, нити спомен Саве!” – Богоносни отац наш Сава, апостол и светитељ Божји, постаде после смрти и мученик Христов, наводи Српска православна црква.