Kada ste poslednji put napisali ili dobili rukom pisano pismo ili razglednicu?

Nekadašnja pisma zamenili su mejlovi, SMS i MMS poruke, dopisivanje preko društvenih mreža i slično.

Obeležite današnji dan tako što ćete dragoj osobi poslati pismo, bez obzira na to da li je u susednoj ulici ili na drugom kontinentu. Možete to učiniti bar jednom u godini.

Danas je Svetski dan pisanja pisama. Ovaj poseban dan podseća nas na vrednost ručno napisanih pisama, umetnost komuniciranja bez brzih elektronskih poruka i imejlova.

Dok tehnologija napreduje, Svetski dan pisanja pisama podseća nas da postoje jednostavne, ali duboko emotivne veze koje se stvaraju kroz reči na papiru. Pisanje pisama omogućava dublju i intimniju komunikaciju, daje prostora za kreativnost i pažljivu selekciju reči. Pisma često postaju dragoceni dokumenti koji čuvaju uspomene i emocije. Neka 11. maj bude podstrek da izdvojimo vreme da napišemo pismo voljenima ili prijateljima i da se ponovo prepustimo čarima pisane reči.