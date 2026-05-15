Demani direktora Veterinarske stanice Kruševac Dragana Džugurdića povodom komentara i objava slika na društvenim mrežama

Povodom komentara i objava slika na društvenim mrežama, na kojima se vide mamci protiv glodara, u parkovima, demanijem se oglasio direktor Veterinarske stanice Kruševac Dragan Džugurdić u kojem se kaže:

“Povodom jučerašnjih zlonamernih komentara i objava slika na kojoj se vide mamci protiv glodara, navodno u nekim parkovima, dužnost mi je da kao direktor i odgovorno lice JU Veterinarske stanice Kruševac iznesem sledeće činjenice, a sve zarad istine koju trebaju čuti građani Kruševca:

1. Mamak koji je na slici se može kupiti u slobodnoj prodaji u svakoj poljoprivrednoj apoteci i apsolutno ne odgovara ni po boji, ni po obliku profesionalnim mamcima koje koristi JU Veterinarska stanica Kruševac u sistematskoj deratizaciji grada!

2. Vršenje sistematske deratizacije grada JU Veterinarska stanica Kruševac radi po protokolu koji podrazumeva to da se tačno zna na kojim lokacijama i u kojim količinama se postavlja mamak. Mamak se apsolutno nikada ne postavlja na otvorenom prostoru ( kao na slikama koje dele lokalne opozicione fejsbuk grupe) i apsolutno nikada se ne može videti golim okom. Sve površine obuhvaćene sistematskom deratizacijom su jasno (vidno) obeležene.

Kao odgovorno lice JU Veterinarske stanice Kruševac, apelujem na građane da mogu biti mirni i spokojni jer JU Veterinarska stanica Kruševac, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca sprovodi akciju sistematske deratizacije u skladu sa svim važećim protokolima koji podrazumevaju sitematsku deratizaciju glodara uz očuvanje zdravlja ljudi i kućnih ljubimaca.”