Gradska toplana Kruševac počelo radove na rekonstrukciji mreže

Nakon završene grejne sezone Javno preduzeće Gradska toplana Kruševac počelo je radove na rekonstrukciji mreže, na tačkama koje su u prethodnom periodu bile najkritičnije, istakao je direktor ovog preduzeća Milutin Tasić.

Od početka nedelje radovi se izvode u Nemnjinoj ulici, završetak se očekuje do kraja dana. Za ove namene izdvojeno je 5 miliona dinara iz sredstava preduzeća, rekao je direktor Tasić najavljujući radove i na ostalim delovima mreže, odnosno u ulicama Dalmatinskoj, Šumatovačkoj, Ljube Davidovića i Slobodana Jovanovića, a radiće se i izgradnja novih kotlovskih postojenja.