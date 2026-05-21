Danas je praznik Hristovog vaznesenja – Spasovdan

Danas je Spasovdan – dan molitvenog sećanja na Vaznesenje Gospodnje u 40. dan po Vaskrsenju, na Gori Eleonskoj, odnosno Maslinskoj, u blizini Jerusalima. Jedan je od deset najvećih praznika posvećenih Gospodu Isusu Hristu, a obeležen je crvenim slovom u Kalendaru Srpske Pravoslavne Crkve.

Spasovdan je slava brojnih crkava i manastira, među kojima je Manastir Žiča, Vaznesenjske crkve u Beogradu čija je ovo gradska slava.

U Eparhiji kruševačkoj Spasovdan je slava Crkve u Goboderu, kao i Kožetinske crkve u Aleksandrovcu.

Slava Beograda

Beograd slavi Spasovdan kao svoju slavu od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine gradu dao status srpske prestonice, u čast obnove i napretka.

Liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi i litijom koja će proći centralnim gradskim ulicama, Beograd će danas obeležiti svoju slavu.

Na čelu Spasovdanske litije, koja će se kretati gradskim ulicama, od Vaznesenjskog do Svetosavskog sabornog hrama, biće kivot sa moštima Svetog vladike Nikolaja.

Na čelu litije biće patrijarh Porfirije i sveštenstvo.