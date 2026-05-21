Petlići Napretka pred šammpionskom promocijom

U poslednjem 26. kolu Prve lige Regiona Istočne Srbije, grupa Sever, pioniri i petlići sutra na Mičetovom stadionu dočekuju vršnjake Gradine. Petlićima je dovoljan i bod u susretu, koji počinje u 12 časova, sa pretposlednjom ekipom na tabeli, da bi potvrdili naslov prvaka i osvojili šampionski pehar. Utakmica između selekcija pionira se igra dva sata ranije, od 10, a rezultat je u drugom planu. Naši pioniri u svakom slučaju sezonu završavaju na trećem mestu.

Kadeti sutra, u okviru 28. kola Prve lige RIS, gostuju kod Radnika u Surdulici, a u nedelju, u pretposlednjeg kolu kod Topličanina u Prokuplju.

U poslednjem kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci u petak (13 časova) dočekuju beogradski Čukarički.

Izvor: FK Napredak