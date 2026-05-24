Danas je Evropski dan parkova: Poziv da više brinemo o prirodi

Evropski dan parkova obeležava se danas, 24. maja pod sloganom „Zdravi parkovi, zdravi ljudi“, sa ciljem da se istakne njihova uloga ne samo u očuvanju naših prirodnih resursa, već i u očuvanju ljudskog zrdravlja.

Zaštićena područja širom Evrope, i u našem regionu, iskoristiće ovaj dan kao poziv posetiocima da se vrate u parkove koji su ponovo otvoreni za javnost.

Parkovi i zaštićena područja pružaju brojne benefite kao što su očuvanje biodiverziteta, staništa biljaka i životinja, dobrobiti po lokalnu zajednicu i društvo u celosti. Boravak u prirodi neophodan je čoveku zbog obnavljanja njegove fizičke i mentalne energije, a zbog stalnog povećanja površine urbanih sredina od velike je važnosti stvoriti više prilika da građani borave u prirodi.

Evropski dan parkova obeležava se od 1999. godine kao inicijativa Federacije nacionalnih parkova Evrope, u znak sećanja na proglašenje prvih nacionalnih parkova u Evropi u Švedskoj. U Srbiji se obeležava od 2001. godine.