FK Napredak se oprostio od Super lige porazom od Mladosti

Spuštena je zavesa na šampionat 2025/26, a u poslednjem kolu Naprekad je poraženaod Mladosti minimalnim rezultatom 1:0.

Na terenu u Lučanima nastupila je podmlađena i kombinovana postava, koja se dobro nosila sa domaćinom, ali nisu puleni trenera Mićovića uspeli da iskoriste ni jednu od šansi. Na suprotnoj strani domaćin je stigao do vođstva, ispostavilo se i pobede u 14. minutu. Iz slobodnog udarca, sa 17 metara, precizno je tukao i pogodio kapiten Mladosti Udovičić. Bio je to gol vredan opstanka u superligaškom društvu.

FK Napr se u sledećem prvenstvu takmičiti u Prvoj ligi Srbije, a pored nas Super ligu su napustili Spartak, Javor i TSC.

Izvor: FK Napredak