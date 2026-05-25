Na Krfu proslavljena godišnjica ujedinjenja Jonskih ostrva sa Grčkom

Povodom obeležavanja 162. godišnjice ujedinjenja Jonskih ostrva sa Grčkom, na Krfu je 21. maja održana svečanost sa učešćem brojnih filharmonijskih orkestara i organizovanjem vojnih i školskih parada. Na ovaj dan, 1864. godine okončana je višedecenijska britanska uprava nad Jonskim ostrvima. Grad Kruševac na ovom značajnom državnom i lokalnom prazniku predstavljala je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.

U okviru programa proslave, kao predstavnica Kruševca – grada pobratima, Ana Prvanov je prisustvovala prijemu koji je upriličio gradonačelnik Krfa Stefanos Polimenos. Značaj praznika potvrdio je svojim dolaskom i predsednik Grčke Konstantinos Tasulas.

Na zvaničnoj ceremoniji, pomoćnica gradonačelnika Kruševca Ana Prvanov, pročitala je pismo gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića upućeno gradonačelniku Krfa Stefanosu Polimenosu:

„Poštovani gospodine Polimenosu,

U ime Grada Kruševca i u svoje lično ime, upućujem Vam najsrdačnije čestitke povodom obeležavanja 162. godišnjice prisajedinjenja Jonskih ostrva matici Grčkoj. Ovaj datum nije samo podsećanje na jedan važan politički čin, već i snažna poruka da narod koji čuva svoju tradiciju, kulturu i identitet, uvek pronalazi put ka zajedništvu i slobodi.

Srpski i grčki narod vekovima dele prijateljstvo građeno na međusobnom poštovanju, veri, zajedničkim vrednostima i istorijskim iskušenjima. Naši narodi su mnogo puta pokazali da znaju da budu zajedno kada je najteže, ali i da zajedno slave ono što je najvrednije – slobodu, mir i dostojanstvo čoveka. Krf zauzima posebno mesto u srcu Srbije i grada Kruševca, kao simbol prijateljstva, humanosti i bratstva koje nikada neće biti zaboravljeno. Nadam se da ćemo nastaviti da gradimo mostove prijateljstva i saradnje u oblasti kulture i turizma između naših gradova i naših naroda.

Živelo prijateljstvo Kruševca i Krfa!“

Tokom boravka na Krfu, pomoćnica gradonačelnika Ana Prvanov imala je prilike da razgovara o daljem unapređenju saradnje između dva grada, posebno u oblastima obrazovanja, kulture, turizma i očuvanja istorijskih i prijateljskih veza srpskog i grčkog naroda. Tom prilikom, istaknut je značaj daljeg povezivanja dveju lokalnih zajednica kroz zajedničke projekte, razmenu iskustava i jačanje međunarodne saradnje.