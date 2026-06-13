Osnovci na raspustu do 31. avgusta, osmake prijemni ispiti za srednje škole očkuju 15, 16. i 17. juna

Učenici osnovnih škola u Srbiji, od prvog do sedmog razreda završili su školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta.

Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u nedelju, 28. juna 2026. godine, a svečana podela svedočanstava, učenicima osmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u periodu ne dužem od sedam dana od završetka nastavne godine.

Za učenike osmog razreda, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajaće do 31. avgusta.

Učenici osmog nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15, 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika učenici osmog razreda polagaće 15. juna od 9.00 do 11.00 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike.

Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

Prema objavi na sajtu “Moja srednja škola”, konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a naredna dva dana, odnosno 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Učenici prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, na letnji raspust odlaze 22. juna, a u školske klupe vraćaju se 1. septembra.

Za maturante gimnazija, učenike četvrtog razreda četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike trećeg razreda trogodišnjih stručnih škola letnji raspust počinje po završetku maturskog, odnosno završnog ispita.