Pojeftinili i benzin i dizel

U narednih nedelju dana, litar evrodizela koštaće 220, a benzina 194 dinara, što je za po dva dinara niže nego prethodne nedelje.

U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina su niže za po dva dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.