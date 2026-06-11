Počinje kupališna sezona na otvorenim bazenima

Otvaranjem kupališne sezone na otvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac građane očekuju kvalitetni uslovi za rekreaciju i osveženje tokom letnjih meseci, ali i brojni prateći sadržaji.Direktor Sportskog centra Kruševac Predrag Milenković istakao je da posetioci mogu da računaju na visok kvalitet usluge i bezbednost tokom boravka na bazenima.

„Voda na bazenu je izuzetno dobra. Nikakvih problema nismo imali, kontroliše se tokom letnje sezone tri puta nedeljno, tako da građani mogu da budu apsolutno bezbedni”, rekao je Milenković.

Prema njegovim rečima, tokom leta planirani su i dodatni programi poput noćnog kupanja, žurki za mlade, igara bez granica i koncerata.Cena dnevne ulaznice iznosi 300 dinara, dok mesečna karta sa 16 ulazaka košta 3.000 dinara. Otvoreni bazeni radiće radnim danima od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova.I zatvoreni bazeni biće dostupni korisnicima tokom leta, ali po izmenjenom režimu rada, od 12 do 18 časova.

Tokom sezone planiran je i kraći prekid rada zatvorenog bazena zbog neophodnih radova, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.Milenković je naglasio da vlada veliko interesovanje i za ostale sadržaje Sportskog centra. Večernji termini na terenima za odbojku na pesku već su popunjeni, dok je veliko interesovanje građana zabeleženo i za padel teren, koji se pokazao kao veoma atraktivan i sve popularniji među Kruševljanima.