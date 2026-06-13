VESELA ŽURKA ZA POČETAK LETNJEG RASPUSTA

Turistička organizacija Aleksandrovac, u saradnji sa gradskim Domom kulture, Narodnom bibliotekom, Zavičajnim i Muzejom vinarstva i vinogradarstva, te Kulturno-prosvetnom zajednicom „Župa“, organizovala je na Trgu kod fontane veselu dečju žurku povodom završetka školske godine i početka letnjeg raspusta.

Prisutnima se obratila direktorka Turističke organizacije Aleksandrovac, Aleksandra Boa Stanić, koja je deci poželela srećan i bezbrižan letnji raspust, mnogo lepih trenutaka, igre i druženja tokom letnjih meseci.

Događaju su prisustvovali i predsednica opštine Aleksandrovac, Jelena Paunović, predsednik Skupštine opštine, Milan Minić, kao i direktori ustanova kulture, koji su svojim prisustvom podržali ovu manifestaciju namenjenu najmlađima.

Žurkicu je upotpunio i folklor najmlađih članova KUD-a „Župa“.

Uz muziku, igru i dobro raspoloženje, brojni mališani uživali su u programu koji je vodila animatorka Tamara, dok su se nizale koreografije, pesma i ples uz poznate dečje hitove.

Posebnu radost mališanima donelo je oslikavanje lica, posluženje slatkiša i sokova, dok su pesma, igra i druženje ispunili trg dečjom grajom i vedrinom.

Vesela atmosfera obeležila je ovaj događaj koji je još jednom pokazao koliko su zajedništvo, osmeh i pažnja prema najmlađima važni za stvaranje lepih uspomena i bezbrižan početak letnjeg raspusta.

Izvor: Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac