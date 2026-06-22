Četiri medalje za stonotenisere “Ping Ponga” na Vidovdanskom turniru 2026.

Takmičari STK Ping Pong ostvariji su zapažen uspeh na Vidovdanskom turniru 2026, osvojivši ukupno četiri medalje.

Zlatnu medalju u konkurenciji mlađih kadeta osvojio je Luka Petković, u juniorskoj konkurenciji Uroš Branković osvojio je srebrnu medalju, dok je Nikola Vranjanac stigao do bronzanog odličja.

Vranjanac je osvojio još jednu bronzanu medalju u konkurenciji seniorskih parova.

Ovim rezultatom članovi STK Ping Pong još jednopm su potvrdili kvalitet rada i uspešno predstavili svoj klub na tradicionalnom Vidovdanskom turniru.